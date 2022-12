‘Come dice coso’, un anno di satira nel nuovo libro di Palmaroli

Condividi l'articolo

FEDERICO PALMAROLI, ‘COME DICE COSO’ – UN ANNO DI SATIRA (RIZZOLI, PP 192, EURO 16). L’altra faccia della politica nazionale e internazionale. Ce la mostra facendoci divertire Federico Palmaroli nel suo nuovo libro ‘Come dice coso’, pubblicato da Rizzoli, in cui cronaca e costume si sciolgono, attraverso la sua satira, in un’esilarante sintesi in romanesco della nostra società.

Diario di viaggio dell’anno appena trascorso, compendio di battute folgoranti, manuale per capire la società contemporanea e per leggere tra le pieghe di una politica sempre più distante dalla gente, il libro riesce a farci ridere di fatti e personaggi che, in realtà, ci hanno anche fatto irritare nei mesi passati.

L’abilità di Palmaroli – conosciuto per le pagine social ‘Le più belle frasi di Osho’ di cui è il creatore e unico autore – non sta solo nella ricerca della battuta, ma anche nella scelta della foto e della situazione su cui innestare l’efficacia della battuta. Nei suoi “fotoromanzi” la voce della piazza irrompe nel palazzo e, ancora una volta, ci offre la sintesi definitiva di una situazione politica e sociale spesso deludente, raccontando una nazione che per sua natura dissacra e diffida di tutto.

Chiunque abbia un profilo sui social o comunichi via chat di certo avrà visto, almeno una volta nel corso dell’anno, una delle sue freddure visive, che ritrova in queste pagine, ordinate in senso cronologico, in un crescendo umoristico irrefrenabile.

Nel panorama politico italiano e internazionale di questi tempi, Palmaroli ha gioco facile nel cogliere tutte le contraddizioni, le scempiaggini, le bizzarrie di una politica sempre più lontana dalla realtà.

Nato a Roma nel 1973, di formazione umanistica, Palmaroli fin dall’adolescenza ha coltivato un grande interesse per la tradizione popolare romana. Insofferente, goliardico, non allineato, è un grande appassionato di futurismo. Collabora con testate giornalistiche e programmi tv e autore di ‘Vedi de fa poco ‘o spiritoso’ (Rizzoli, 2020) e ‘Carcola che ve sfonno’ (Rizzoli, 2021). (ANSA).



