COME LE CORRENTI DELLA MAGISTRATURA HANNO CAMBIATO LA STORIA D’ITALIA. E distrutto la democrazia. … di Sergio Pizzolante

La corrente di sinistra, che nasce garantista, con Beria d’Argentine, per poi diventare potere collaterale al PCI.

Sino quando, “il sistema”, non va direttamente al Governo. Con 5 stelle, Conte, Travaglio, ect ect

Io lo so da 30/40 anni.

Da questo deriva l’anomalia italiana.

Dove gli sconfitti della storia hanno poi vinto politicamente, eliminando per via giudiziaria i nemici. Parlo dei comunisti, dei post comunisti, dei fascisti, dei post fascisti, “Fini-dice Palamara- diventa una imprevista sponda in casa del nemico”.

Dove chi aveva vinto viene eliminato: i partiti rappresentativi delle culture e delle tradizioni , liberali, popolari, social riformiste.

E poi Berlusconi.

Dove gli italiani votano e Procure e giornali e televisioni, ribaltano tutto.

Dove da 30/ 40 anni è stato abolito ogni principio ed equilibrio democratico.

Con la connivenza della stampa.

Mie considerazioni.