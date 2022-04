Condividi l'articolo

Come nasce il nazismo: la serie in tre episodi in onda su History Channel (411 di Sky) da lunedì 11 aprile alle 21.00, esplora la fase cruciale della Seconda guerra mondiale, con lo scontro tra due dittatori ugualmente spietati, Hitler e Stalin.

All’apice del potere, il Führer tenta di ingannare il leader russo con un piano per invadere la Gran Bretagna, mentre nel frattempo prepara l’attacco all’Unione Sovietica. Stalin, tuttavia, ha una spia infiltrata nel quartier generale tedesco.

Con la Germania vicina alla disfatta sul fronte orientale, la resistenza cresce. Definita dal Times “Una lezione su come – molto velocemente e con estrema facilità – un paese democratico può trasformarsi in dittatura totalitaria”, Come nasce il nazismo, prodotta dalla BBC, racconta le vicende che spiegano il fallimento delle dittature e come la tirannide che ha quasi distrutto la libertà, ha finito per annientare sé stessa.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte