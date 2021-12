‘Come nasce un paese’, mostra documentaria su Bentivoglio

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 06 DIC – Come nasce un paese: dal 7

dicembre al 29 gennaio una mostra documentaria nel Palazzo Rosso

racconta Bentivoglio e il suo municipio, a partire dalle carte

dell’Archivio storico comunale. L’esposizione è il frutto di un

lungo percorso di studio delle carte presenti nell’Archivio,

condotto da Marianna Biondi e Barbara Salimbeni e realizzato

grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna. La mostra

mette in luce il lungo e difficile processo di spostamento

fisico del paese da Santa Maria in Duno all’isola di

Bentivoglio, iniziato con l’edificazione del nuovo Municipio e

proseguito con la costruzione di scuole, cimiteri e botteghe:

uno spaccato storico che viene raccontato attraverso le lettere

del marchese Carlo Alberto Pizzardi, proprietario dell’isola, e

i progetti inediti da lui commissionati nella seconda metà

dell’Ottocento. La pubblicazione online dell’inventario può

essere fruita da tutti gli utenti attraverso il web.

L’archivio storico, pur se lacunoso nella sua parte più

antica a causa degli eventi bellici del Secondo conflitto

mondiale e di alcuni scarti massicci, comprende documentazione

fin dal 1804. Il più recente intervento di riordino e

inventariazione, promosso dall’Istituto per i beni artistici

culturali e naturali della Regione, è terminato nel 2019 con la

pubblicazione online, nel sistema informativo Ibc Archivi, degli

inventari dell’archivio storico del Comune e degli altri fondi

conservati, come gli archivi dell’Ente comunale di assistenza,

del Giudice conciliatore e della Congregazione di carità, della

Commissione comunale di avviamento al lavoro o del Comitato

comunale di assistenza post-bellica. (ANSA).



