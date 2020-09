Comitato 4.0, non bastano 90 mln per credito imposta sponsor

(ANSA) – ROMA, 29 SET – Se si amplia la platea dei

beneficiari del credito di imposta sule sponsorizzazioni

sportive, va ampliato anche lo stanziamento (attualmente 90

milioni) altrimenti il provvedimento “perde tutta la sua

efficacia”. E’ quanto afferma in una nota il Comitato 4.0 –

formato da Lega Pro, Lega basket Serie A, Lega pallavolo Serie A

femminile, Lega Nazionale Pallacanestro, Lega pallavolo Serie A,

Lega Basket femminile, Fidal Runcard e supportato da PwC TLS – a

proposito degli emendamenti presentati al decreto agosto.

Il Comitato 4.0 sottolinea infatti che “gli emendamenti al

credito di imposta sulle sponsorizzazioni che puntano a ampliare

la platea dei beneficiari del provvedimento vanno nella

direzione diametralmente opposta al motivo per cui la norma è

stata pensata e proposta al Governo”.

“La norma è stata pensata per supportare lo sport di

territorio, professionistico e dilettantistico, e per

incentivare le aziende a investire nei nostri club e nello

sviluppo delle comunità locali” prosegue il Comitato 4.0. “Non

siamo di per sé contrari all’ampliamento della norma, anzi

questo dimostra che il credito d’imposta sulle sponsorizzazioni

è stata un’ottima intuizione. Tuttavia a un eventuale

ampliamento del perimetro deve necessariamente corrispondere un

allargamento delle risorse, rispetto ai 90 milioni stanziati dal

Ministro Gualtieri. Se così non fosse, il provvedimento

perderebbe del tutto la sua efficacia, trasformandosi

nell’ennesimo intervento a pioggia”. (ANSA).



