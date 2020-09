Comitato 4.0, riaperture? Governo consideri sport territorio

(ANSA) – ROMA, 26 SET – “Invitiamo Governo ad una lettura

critica e approfondita dei dati che abbiamo fornito su stadi e

palazzetti. Nella maggior parte dei casi aprire al 25% vuol dire

ospitare anche poche centinaia di tifosi”. Così il Comitato 4.0

– formato da Lega Pro, Lega basket Serie A, Lega pallavolo Serie

A femminile, Lega Nazionale Pallacanestro, Lega pallavolo Serie

A, Lega Basket femminile, Fidal Runcard – a seguito della

decisione del Cts, che blocca il documento della Conferenza

delle Regioni sulla partecipazione del pubblico alle

manifestazioni sportive.

“In Serie A aprire al 25% gli stadi vorrebbe dire mobilitare

migliaia di tifosi, ma non esiste solo il calcio e il calcio non

è solo la Serie A – prosegue la nota – Il nostro comitato è

espressione di uno sport di territorio, con impianti molto più

piccoli e numeri ben più contenuti. Chiediamo al Governo di

tenere conto di queste diversità, introducendo una

differenziazione sugli impianti di capienza inferiore a 10.000

posti, la stragrande maggioranza dei nostri. Certamente, per gli

impianti superiori ai 10.000 posti dovrebbe essere introdotto un

limite che non vada oltre le 2.500 presenze”. (ANSA).



