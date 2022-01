Comitato Marzabotto, pannello vandalizzato è aridità che disarma

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 29 GEN – Una croce celtica disegnata

sull’immagine di una camminata di giovani verso Monte Sole in un

25 aprile che rappresenta la “manifestazione di un’aridità di

sentimenti, di mancanza di punti di riferimento per interpretare

il nostro presente e saper scegliere ciò per cui vale la pena

vivere e battersi”. Così il Comitato regionale per le onoranze

ai caduti di Marzabotto esprime “la sua più ferma condanna” per

quanto accaduto tra il 27 e il 28 gennaio alla stazione di

Casalecchio di Reno, nel Bolognese, dove è stato vandalizzato

uno dei cartelli che il Comitato ha installato lo scorso

settembre in occasione del 77esimo anniversario dell’Eccidio di

Monte Sole in dieci stazioni della Direttissima e della

Porrettana.

“Non si tratta solo di una provocazione – spiega il Comitato

in una nota – non basta l’invocazione ad una profonda ignoranza

di quanto è successo e delle conseguenze che ancora ci abitano.

E’ qualcosa di peggio che ci disarma”. Quindi, è l’esortazione, “guardiamoci in faccia. Rimbocchiamoci le maniche e insistiamo

perché ce n’è ancora bisogno e c’è bisogno dell’agire concreto

di tutti”.

E sull’imbrattamento di Casalecchio di Reno intervengono

anche il Comune della città emiliana, con il sindaco Massimo

Bosso, e Federico Chiaricati segretario Anpi-Antifascisti di

Casalecchio di Reno che definiscono la vicenda “un vile attacco

alla memoria”. gesti simili, argomentano, “ci fanno capire come

sia sempre più urgente continuare e rafforzare un’opera efficace

e incisiva nelle scuole così come in maniera più ampia nella

società civile per trasmettere i valori di libertà, democrazia,

diritti umani, fondamenta della nostra comunità antifascista”.

Quindi, aggiungono, “chiediamo che la politica, così come la

società civile più ampia, condanni in maniera netta e decisa

questi atti che non colpiscono solamente una storia e una

comunità locale, ma minano alla radice il tessuto democratico di

tutta la nostra società”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte