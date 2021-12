++ Commerciante reagisce a rapina, ucciso nel Napoletano ++

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 24 DIC – Antonio Morione, di 41 anni,

titolare di una pescheria a Boscoreale, nel Napoletano, è stato

ucciso nella tarda serata di ieri nel corso di una rapina. Il

fatto è avvenuto in Via Giovanni della Rocca dove i delinquenti

hanno compiuto la rapina a mano armata ai danni dell’esercizio

commerciale. Il titolare ha reagito e ha inseguito i rapinatori.

Per assicurarsi la fuga uno dei banditi ha sparato alcuni colpi

d’arma da fuoco ferendo gravemente Antonio Morione, il quale è

morto poco dopo essere stato portato in ospedale. Sono in corso

indagini dei carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata.

