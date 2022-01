Commercio: in calo le vendite al dettaglio a novembre, -0,4%

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 11 GEN – A novembre 2021 si stima un calo

congiunturale per le vendite al dettaglio (-0,4% in valore e

-0,6% in volume). Lo rende noto l’Istat, spiegando che sono in

diminuzione le vendite dei beni alimentari (-0,9% in valore e

-1,2% in volume), mentre quelle dei beni non alimentari

risultano pressoché stazionarie (0,0% in valore e -0,1% in

volume). Su base tendenziale, invece, a novembre 2021, le

vendite al dettaglio aumentano del 12,5% in valore e dell’11,7%

in volume.

Nel trimestre settembre-novembre 2021, in termini congiunturali,

le vendite al dettaglio aumentano dell’1,2% in valore e dello

0,9% in volume, spiega ancora l’Istat, sottolineando che le “vendite dei beni non alimentari crescono in misura marcata”

(+2,0% in valore e +1,8% in volume), mentre quelle dei beni

alimentari aumentano in valore e calano in volume

(rispettivamente +0,5% e -0,5%). Su base tendenziale sono in

particolare le vendite dei beni non alimentari a crescere

(+22,6% in valore e +21,9% in volume), mentre quelle dei beni

alimentari registrano un contenuto aumento in valore (+0,5%) e

diminuiscono in volume (-0,9%). (ANSA).



