Commisso, ‘in Serie A non mi sento secondo a nessuno’

(ANSA) – FIRENZE, 01 SET – In Serie A non mi sento

secondo a nessuno. Sono venuto in Italia per dare a questo paese

un pochettino di quello che ha dato a me. I tifosi devono capire

che dobbiamo incrementare i nostri ricavi per migliorare e

crescere. Serve tempo”.

Così il presidente Rocco Commisso, ai microfoni di RTV38,

parla della sua Fiorentina a poco più di due settimane

dall’inizio del campionato. Sul mercato e sulle prossime

operazioni Commisso vuol essere chiaro con i tifosi viola: “I

tifosi mi rispetteranno se dico la verità. La Fiorentina dodici

anni fa aveva 100 milioni di ricavi. Un anno fa era a 93. Con il

Covid siamo scesi a 87 e potremmo arrivare a 82 in quest’anno.

Quest’anno le perdite cash – aggiunge – saranno 50 milioni di

euro senza considerare il mercato di settembre. Noi abbiamo

trovato la Fiorentina con 40 giocatori che abbiamo dovuto

vendere”. “Poi zero infrastrutture – sottolinea il proprietario

della società viola -. C’è bisogno di tempo. Io posso mettere

soldi nel corso degli anni, e sono disposto a comprare anche

altri calciatori. Abbiamo però già fatto tanto l’anno scorso e a

gennaio, e preso tanti calciatori: i tifosi devono capire che

non tutto si può fare in un giorno, anche se Rocco è ricco.

Datemi un po’ di tempo, io ho le mie ambizioni e qualche

obiettivo segreto: spero di fare meglio rispetto al decimo

posto”.

Un mercato, quello della Fiorentina, che passerà anche dal

futuro di Federico Chiesa. Commisso non nasconde che il

giocatore potrebbe lasciare Firenze, come anche rimanere. “Fino

ad oggi non abbiamo mai ricevuto nessuna offerta per Chiesa –

spiega -. Non ci sono mai state, non è vero che ne abbiamo

ricevute. Se qualcuno dice che sbaglio, mi porti i documenti. Io

a Chiesa voglio bene e gli ho promesso che può andare se porta

il giusto prezzo. Vediamo cosa succede, io non mando nessuno

via”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte