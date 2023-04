Commisso, lo stadio? Siamo ostaggio della politica

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 29 APR – “Siamo ostaggio del sistema e della

politica italiana, spero che tutti i politici si mettano in

testa che la Fiorentina è un asse importantissimo per la città e

va rispettato come si rispettano altre cose”. Lo ha detto Rocco

Commisso nel corso di una conferenza stampa oggi al Franchi.

”Dicono tutti che questo stadio è un monumento ma per me non

lo è, l’ho visto anche ora e non è all’altezza di Firenze – ha

proseguito il presidente viola -. Non metterò mai soldi di mio,

questo impianto è del Comune, noi a questo punto vogliamo

risposte. Una strada si fa con i soldi pubblici ma non la usa

solo chi ha l’auto. Io ho rispetto di tutti, ma la politica non

ci aiuterà mai a fare uno stadio in tempi e con i costi giusti e

sotto controllo”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte