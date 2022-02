Compie 50 anni Confindustria E-R nata nel febbraio del 1972

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 16 FEB – Anno speciale il 2022 per

Confindustria Emilia-Romagna. L’associazione, nata nel 1972

festeggia infatti l’anniversario numero 50. In occasione del

cinquantennale il presidente, Pietro Ferrari, nel corso di un incontro con la stampa ha fatto il punto della situazione

economica regionale e presentato alcuni numeri di confronto tra

l’Emilia-Romagna di oggi e quella del 1972.

“Nel 2022 ? ha osservato – ricorrono i 50 anni dalla

fondazione di Confindustria Emilia-Romagna, costituita a Bologna

il 23 febbraio 1972. Come due anni fa con il Progetto

Traiettoria 2030, abbiamo deciso di guardare indietro per

comprendere come sia cambiata la nostra regione e in quale

direzione stia andando. I grandi trend dello sviluppo e del

cambiamento vengono da lontano e dobbiamo esserne consapevoli

quando progettiamo il futuro. Tanto più – ha sottolineato – in

un momento in cui siamo chiamati a costruire le grandi

transizioni verso il domani: quella digitale, della mobilità,

della sostenibilità e dell’energia”.

Nel corso del mezzo secolo di vita della Confindustria

regionale “la popolazione è passata da 3,8 milioni a 4,4

milioni, la popolazione straniera dallo 0,4 al 13% dei

residenti, il tasso di attività dal 64% al 73%. Il Pil pro

capite da 16 mila euro a 34 mila euro, anche se con un trend in

diminuzione dal 2008, come a livello nazionale. Se nel 1972 la

percentuale di emiliano-romagnoli senza alcun titolo di studio o

con la sola licenza elementare era il 74%, oggi è il 20%.

Diplomati e laureati – viene evidenziato – rappresentavano

complessivamente l’8,6% della popolazione negli anni 70, oggi

sono il 44%”. Nel corso dei cinquanta anni “si è passati da 26 a

66 vetture per 100 abitanti e da 1,3 a 3,3 milioni di

autoveicoli in circolazione. Di contro, la rete stradale in

chilometri è aumentata circa del 26%, le autostrade erano 560

chilometri nel 1972 e oggi sono 650 chilometri”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte