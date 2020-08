“Complici degli scafisti”, “Superato ogni limite”: è scontro Salvini-Lamorgese

È scontro totale tra Matteo Salvini e Luciana Lamorgese. Intervenendo questa sera al Tg1, il ministro dell’Interno ha risposto in modo duro al leader delle Lega che due giorni fa aveva postato sui social una foto della titolare del Viminale, del premier Conte e del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova con la scritta “complici o criminali?”.

“Il senatore Salvini ha superato ogni limite consentito dimostrando mancanza di rispetto per le istituzioni, soprattutto per quella di cui tra l’altro è stato ministro” , ha dichiarato la Lamorgese annunciando che è stata impugnata l’ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che prevede la chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza per migranti dell’Isola.

Al ministro dell’Interno, in realtà, non è piaciuto né il post né le parole che Salvini ha pronunciato nel corso della trasmissione In Onda su La7. Durante la puntata il conduttore ha chiesto al leader della Lega: “Per lei la Lamorgese è una criminale?”. “Sì, certo” , è stata la risposta di Salvini. Una battuta che ha avuto l’effetto della benzina sul fuoco.

Sono passati due giorni ma la tensione non è calata. La Lamorgese ha replicato al Tg1 ma il leader della Lega, tenace e insistente, ha replicato a distanza. “Se gli sbarchi aumentano e se c’è un governo che sta trasformando la Sicilia nel campo profughi d’Europa, è colpa di Salvini? Qui abbiamo un ministro incapace. Io posso stare simpatico o antipatico ma da ministro ho azzerato gli sbarchi e chiuso i porti, mentre chi sta al governo ora fa arrivare cani e porci e la colpa sarebbe mia?”, ha affermato il leader della Lega a Stasera Italia News su Rete4. “Se gli sbarchi sono passati da 4 mila a 18 mila dall’anno scorso a quest’anno – ha aggiunto- , se c’è un governo che tratta la Sicilia come il campo profughi d’Europa, è colpa di Salvini? Ero al governo, avevo promesso di combattere gli scafisti, controllare i porti e ridurre gli sbarchi, l’ho fatto”.