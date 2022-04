Complimenti Ghirelli al Modena: “Vittoria di merito”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 23 APR – “Caro Presidente Rivetti, avete vinto

un combattutissimo campionato di Serie C, avete dimostrato doti

di grande tenuta, acquisendo un merito indiscutibile.

Permettetemi di ricordare il valore e la qualità della Reggiana

e di rendere omaggio al suo splendido campionato. Avete avuto

rivali qualificate e valide, e questo accresce, in modo

significativo, i meriti per la bella vittoria ottenuta sul

campo”. Così il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli,

ha fatto i complimenti al Modena per la promozione in Serie B.

“Vi auguro di ottenere i risultati a cui aspirate nelle serie

superiori – sottolinea Ghirelli -. In questi mesi avete raccolto

una grande esperienza, quella del presidente Romano Seghedoni e

da lì avete costruito un team forte, con mister Tesser che ha

assicurato grande professionalità. Ci vedremo a Modena per

consegnarti la Coppa, simbolo della vittoria ottenuta”. (ANSA).



