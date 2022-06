Comunali: affluenza alle 12, 20% a Piacenza e 18% a Parma

Condividi l'articolo

Dati sostanzialmente in linea con la media nazionale per l’affluenza alle ore 12 per le amministrative locali nei quattro Comuni dell’Emilia-Romagna sopra i 15mila abitanti chiamati al voto. A Piacenza ha votato il 19,94% degli aventi diritto, leggermente in calo rispetto alla precedente tornata elettorale (21,10%). A Parma ha votato il 18,33% degli elettori (18,29% alle amministrative del 2017).

A Riccione (Rimini) affluenza del 17,32%, dato sostanzialmente in linea con la precedente tornata (17,74%). A Budrio, in provincia di Bologna, l’affluenza è stata del 19,15% (in leggero calo rispetto al 21,40 della precedente tornata elettorale).

Per quanto riguarda il voto sui cinque referendum, con dati ancora parziali (310 su 330 Comuni), l’affluenza complessiva in Emilia-Romagna è stata alle 12 di circa il 7,3%, leggermente superiore alla media nazionale (6%, 6.118 su 7.903).

I seggi sono aperti dalle 7 alle 23. Scrutinio stasera, a chiusura, per i referendum, mentre lo spoglio per le amministrative è alle 14 di domani, lunedì 13 giugno.

Nei comuni sopra i 15mila abitanti si vota col sistema maggioritario a doppio turno. Quindi eventuale turno elettorale supplementare di ballottaggio domenica 26 giugno.

