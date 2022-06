Comunali: affluenza alle 19, 37% a Parma e 38,5% a Piacenza

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 12 GIU – Questa l’affluenza alle 19 nei

quattro Comuni dell’Emilia-Romagna sopra i 15mila abitanti

chiamati al voto amministrativo. A Parma per sindaco e rinnovo

del Consiglio comunale ha votato il 36,9% degli aventi diritto.

A Piacenza il 38,5% degli elettori, a Riccione (Rimini) il

41,65%, e a Budrio (Bologna) il 40,4%.

Per quanto riguarda il voto sui cinque referendum, con dati

parziali (326 su 330 Comuni), l’affluenza complessiva in

Emilia-Romagna è stata alle 19 del 13,8%.

I seggi si chiuderanno alle 23, poi scatterà già stasera lo

scrutinio per i referendum, mentre lo spoglio per le

amministrative è fissato alle 14 di domani, lunedì 13 giugno.

(ANSA).



