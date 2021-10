Comunali: Conte, a Roma voterò Gualtieri

Condividi l'articolo









“Io da cittadino romano ho a cuore il bene della capitale che è di tutti: tra Gualtieri e Michetti conoscono il valore di Gualtieri e Michetti non mi da alcuna affidabilità , quindi io andrò a votare per Gualtieri. Ma attenzione non dico che il M5s voterà Gualtieri, gli elettori non sono pacchi postali “. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte a di Martedì su La7.

“L’ho appreso adesso sono molto contento del sostegno di Conte. Abbiamo lavorato assieme in uno dei momenti più duri della storia d’Italia”. Così il il candidato sindaco di Roma del centrosinistra, Roberto Gualtieri, al fianco del segretario del Pd, Enrico Letta, ha commentato il sostegno espresso dal leader del M5s per il ballottaggio.

“Voglio ringraziare molto Giuseppe Conte per queste parole importanti, dice che voterà per Gualtieri. I due sono stati una coppia che ha dato tanto al Italia, hanno portato loro il Pnrr, lo hanno negoziato insieme.

Queste parole fanno onore a Conte e sono per noi una buona notizia, gli sono grato”. Lo ha dichiarato il segretario del Pd, Enrico Letta.

“Nel mio animo ero fiducioso che un sincero democratico come Giuseppe Conte avrebbe personalmente votato a Roma per Roberto Gualtieri. Lo ringrazio, perché in questo momento così difficile le sue parole hanno un grande peso e una grande autorevolezza”. Lo dichiara Goffredo Bettini (Pd).

