Comunali: Parma e Piacenza al voto il 12 giugno

(ANSA) – BOLOGNA, 31 MAR – Parma e Piacenza andranno alle

urne per scegliere il nuovo sindaco il 12 giugno, con eventuale

turno di ballottaggio il 26. Insieme al primo turno ci saranno

anche i referendum sulla giustizia. In Emilia-Romagna si voterà

anche in altri 19 Comuni, ma solo due sono quelli superiori ai

15mila abitanti, ovvero quelli dove il sistema prevede il

ballottaggio nel caso nessuno dei candidati raggiunga il 50% al

primo turno: si tratta di Riccione (Rimini) e Budrio (Bologna).

A Piacenza la sindaca Patrizia Barbieri (centrodestra) va a

caccia del bis. La sua principale sfidante sarà Katia Tarasconi,

consigliera regionale del Pd, sostenuta dal centrosinistra.

A Parma non può invece ricandidarsi Federico Pizzarotti che

sta completando il suo secondo mandato. L’assessore alla cultura

Michele Guerra cercherà di raccoglierne l’eredità, stavolta con

l’appoggio di tutto il centrosinistra. In campo anche l’ex

sindaco Pietro Vignali, appoggiato da Lega e Forza Italia.

(ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte