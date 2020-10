Comunali: seggi aperti in Calabria,Reggio e Crotone al voto

(ANSA) – CATANZARO, 04 OTT – Seggi aperti dalle 7 di oggi

anche in Calabria nei sei comuni interessati al turno di

ballottaggio, in programma oggi e domani, per all’elezione del

sindaco e del Consiglio comunale tra cui Reggio e Crotone. Gli

elettori potranno esprimere il proprio voto da stamane fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Nel pomeriggio di domani, subito

dopo la chiusura delle urne, inizierà lo spoglio.

Gli altri comuni della regione interessati al secondo

round, previsto dalla legge per gli enti che hanno una

popolazione superiore ai 15 mila abitanti e i cui candidati

sindaci non abbiano ottenuto la maggioranza al primo turno del

20 e 21 settembre, sono Castrovillari, Cirò Marina, San Giovanni

in Fiore e Taurianova.

Grande attenzione anche in questa seconda tornata elettorale

alle prescrizioni sanitarie indicate per il contrasto alla

diffusione del coronavirus. Ingressi scaglionati nei seggi, uso

della mascherina, distanziamento sociale e igienizzazione delle

mani. (ANSA).



