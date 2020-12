Comune Bologna compra palazzina Magnani, sarà Museo Morandi

(ANSA) – BOLOGNA, 18 DIC – Il Comune di Bologna ha

perfezionato l’acquisto della Palazzina Magnani dall’Agenzia del

Demanio. L’immobile, che si trova in via Azzo Gardino nell’area

della ‘Manifattura delle Arti’ che ospita anche il Mambo e la

Cineteca, il Dams e il Giardino del Cavaticcio, diventerà la

sede permanente di un museo di Giorgio Morandi.

Le opere dell’artista bolognese erano state lasciate al

Comune, a patto che fossero esposte nel palazzo Comunale. L’area

espositiva era però inadeguata ed era stata anche danneggiata

dal terremoto del 2012. La collezione era così stata spostata la

Museo d’arte contemporanea, il Mambo, in attesa di una

collocazione definitiva.

La Palazzina è un immobile settecentesco inutilizzato da

qualche anno, ha più di 1.330 mq di superficie coperta con una

grande area di pertinenza esterna, e richiama l’architettura di

una villa con loggiato ad arcate aperte sul giardino-orto.

Altro tassello di questa operazione di rigenerazione urbana

sarà il recupero del Ex Cinema Embassy, edificio con una storia

di occupazioni e sgomberi alle spalle chiuso da diversi anni.

L’Embassy, ha annunciato l’Agenzia del Demanio, sarà presto

riqualificato con un progetto che preserverà i muri perimetrali

e le facciate dell’immobile nel rispetto del suo valore storico,

e diventerà sede della Direzione Regionale Emilia Romagna

dell’Agenzia del Demanio che ne è proprietaria. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte