Comune Sardegna si blinda, si entra solo con Green pass

(ANSA) – CAPOTERRA, 17 DIC – Capoterra (Città Metropolitana

di Cagliari) blindata per evitare il contagio del Covid: uscita

e ingresso dal paese sono consentiti esclusivamente ai

possessori di Green pass. Senza documento verde, accesso e

uscita sono autorizzati solo per motivate esigenze quali

attività lavorativa, salute e reperimento di beni di prima

necessità. È uno dei punti chiave della nuova ordinanza del

sindaco Beniamino Garau in seguito ad un focolaio che aveva

portato subito alla chiusura delle scuole e lo stop alle feste

natalizie. Green pass anche per cerimonie religiose e “rafforzato” per bar, ristoranti, circoli, sale giochi anche

all’aperto. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte