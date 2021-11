Comuni: ‘case a 1 euro’ a Taranto, richieste da Stati Uniti

(ANSA) - LIVORNO, 15 NOV - Sospesi per il forte vento i collegamenti con traghetti tra Piombino (Livorno) è l'isola d'Elba. Come informano dalla capitaneria di Piombino l'ultima nave per l'isola, diretta a Portoferraio, è partita alle 5.30 di stamani, poi per problemi...