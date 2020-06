Comunicato lista Progetto Emilia Romagna

Bologna/ P.Recanati 8 Giugno 2020

Sabato 6 Giugno presso Villa Gigli residenza di Paolo Mattei (nipote di Enrico Mattei) si sono incontrati i rappresentanti delle Liste Civiche di Marche ed Emilia Romagna.

L’obbiettivo, alla riapertura delle regioni post Covid, era iniziare un percorso per unificare le liste civiche presenti in molte realtà regionali in un progetto di carattere nazionale e collaborare per lo scambio di idee e progetti dei rispettivi territori.

Presenti all’incontro Paolo Mattei Presidente della lista civica Marchigiana in cui sono presenti oltre 40 sindaci, numerosi amministratori locali come assessori e consiglieri di maggioranza e minoranza ed imprenditori e A. Bianchi Presidente di Progetto Emilia Romagna Lista Civica, Marco Mastacchi neo Consigliere Regionale ER della stessa lista e il Portavoce Domenica Spinelli Sindaco di Coriano.

L’incontro ha toccato molteplici temi tra i quali il settore industria, commercio e turismo colpiti dall’emergenza Covid e che non hanno ricevuto i necessari supporti economici e strutturali da parte del governo e dalle regioni per la ripartenza.

In tema di sviluppo della Rete Civica nazionale in cui oltre ai presenti ha già comunicato il suo interesse la Presidente della Provincia di Arezzo Silvia Chiassai , sono stati discussi le modalità e le possibilità organizzative anche in previsione dei contatti già avviati in altre 5 Regioni (Toscana,Umbria, Lazio Molise e Liguria ).

Il Presidente Mattei ha poi analizzato la situazione politica in vista delle imminenti elezioni regionali nelle Marche. “La forza della Lista Civica in Regione ? tale da poter indicare un candidato autorevole offrendo una possibilità concreta per tutto il cdx di confluire su un civico espressione del territorio Marchigiano.

Si è visto come in altre realtà, che la scelta di un candidato civico espressione della società civile offra una garanzia di rappresentanza della territorio difficilmente eguagliabile da un candidato espressione di un partito”

Il portavoce e Sindaco Domenica Spinelli ha ribadito che “ l’esperienza civica va valorizzata e quest’incontro è la dimostrazione che la CIVICITA’ è un valore aggiunto nel panorama politico locale e nazionale”.

I prossimi appuntamenti sono l’incontro con le altre realtà civiche delle altre regioni alle quali seguirà un incontro nazionale di tutti i rappresentanti.

Progetto Emilia Romagna