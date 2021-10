Condividi l'articolo









Sono tanti gli utenti che, nell’anno più difficile per il turismo, hanno scelto il portale www.riminiturismo.it per restare aggiornati su Rimini, scoprire a distanza le sue bellezze o per programmare una visita al cuore della Romagna. Fra questi, anche tanti stranieri, oltre 94 mila utenti di lingua inglese, tedesca e russa hanno visitato il sito.

