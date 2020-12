Comunicazione, Lepida TV vince ‘Lo Smartphone d’Oro’, il premio dedicato alla migliore informazione digitale di enti e aziende pubbliche

Un filo diretto con i cittadini, sempre, anche durante i mesi di lockdown.

E così, raccontando l’Emilia-Romagna, LepidaTV – servizio gestito da Lepida ScpA, società in house della Regione – vince Lo Smartphone d’Oro 2020, il primo premio italiano dedicato alle migliori esperienze pubbliche di comunicazione, informazione, servizi ai cittadini attraverso le piattaforme e gli strumenti web, social, chat, intelligenza artificiale.

Si tratta di un riconoscimento che il servizio di comunicazione per la Community Network degli Enti pubblici dell’Emilia-Romagna si è aggiudicato dopo un percorso di candidature, promozione, diffusione e votazione, per aver portato nelle case dei cittadini emiliano- romagnoli contenuti di carattere formativo, educativo, divulgativo e di intrattenimento, anche e soprattutto durante i mesi di lockdown.

Il palinsesto giornaliero di LepidaTV, focalizzato sul territorio regionale, conta programmi destinati a tutte le fasce di età e diffusi sul canale 118 del digitale terrestre, in streaming sul canale YouTube e sul sito di LepidaTV, che consente anche la successiva visualizzazione dei contenuti on demand.

“Lo Smartphone d’Oro vinto da LepidaTV- sottolinea il direttore, Gianluca Mazzini– riconosce a livello nazionale il grande impegno svolto negli ultimi anni per una ‘finestra regionale’ di pubblica utilità accessibile via Digitale terrestre, web e social. Assume un particolare significato che il premio sia dedicato alla Cultura che è stata centrale nel palinsesto di LepidaTV nel corso del 2020 a testimonianza della necessità di un impegno di tutti affinché la cultura non si fermi”.

Alcuni programmi diffusi da Lepida TV

Tra i tanti programmi veicolati dalla tv regionale, si segnalano: “Filo diretto con la Giunta”, una serie di incontri – promossi appunto dalla Giunta di Viale Aldo Moro e trasmessi in diretta anche su Facebook – con gli assessori regionali sui progetti e le azioni in cantiere e nei quali i cittadini potevano interagire in tempo reale intervenendo per porre domande o chiedere chiarimenti.

Ancora, “InsiemeConnessi”, “IntERvallo 182”, “Fase Eu”, sono invece i programmi promossi dall’assessorato regionale alla Scuola, Università, Ricerca, Agenda Digitale. Trasmessi durante il lockdown e nei mesi successivi hanno concorso ad arricchire il palinsesto di LepidaTV con circa 300 contributi a carattere formativo e di intrattenimento per oltre 90mila visualizzazioni.

Infine, “LaCulturaNonSiFerma”, promosso dall’assessorato regionale alla Cultura e al Paesaggio, ha portato sugli schermi migliaia di artisti e centinaia di soggetti culturali che hanno totalizzato 480mila dirette streaming e oltre 430mila accessi sul web.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte