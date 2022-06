Comunicazioni di Draghi alla Camera in vista della riunione del Consiglio europeo

Scivolano in apertura le principali borse europee. Francoforte cede l'1,73% a 13.062 punti, Parigi l'1,43% a 5.879 punti, Londra l'1,32% a 7.058 punti e Madrid l'1,03% a 8.153 punti. Apertura in forte calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede l'1,66% a...