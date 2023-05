Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 13 MAG – Sfidando la pioggia e intonando il

loro inno nazionale molti ucraini che vivono a Roma si sono

ritrovati a piazza Barberini in occasione della visita del

presidente Zelensky nella capitale. “Vogliamo dire al

presidente che siamo con lui – ha detto Oles Horodetskyy,

presidente dell’associazione cristiana degli ucraini in Italia –

siamo sicuri che l’Ucraina manderà via gli invasori per dare

vita a una pace giusta”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte