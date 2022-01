Con arma giocattolo davanti a market,falso allarme a Bologna

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 25 GEN – Allarme ieri sera a Porta

Castiglione, a Bologna, dopo che erano state segnalate alcune

persone armate di una pistola davanti a un supermercato

Carrefour. I testimoni avevano anche sentito esplosioni, in

apparenza colpi di arma da fuoco. La polizia è accorsa con

diverse pattuglie e anche le unità antiterrorismo: gli agenti

hanno rapidamente individuato un terzetto di uomini, uno dei

quali era in possesso dell’arma, risultata essere una ‘scacciacani’ ma sprovvista del tappo rosso obbligatorio.

A terra sono stati trovati una decina di bossoli esplosi. La

pistola è stata sequestrata e i tre identificati: erano due

romeni di 57 e 51 anni e un moldavo di 23 anni. Tutti sono stati

denunciati per procurato allarme, il 57enne anche per il porto

illegale della pistola e il 51enne per non avere rispettato un

divieto di ritorno a Bologna. La posizione dei tre è ora

all’esame dell’ufficio immigrazione della Questura. (ANSA).



