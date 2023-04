Con le Palme, al via i riti della Settimana Santa

Condividi l'articolo

Con la domenica delle Palme, partono i riti della Settimana Santa.

Lunedì e martedì sono in agenda udienze. Mercoledì mattina è in programma l’udienza generale.

Giovedì si recherà fuori del Vaticano nell’istituto penitenziario minorile di Casal Del Marmo per la messa in Coena domini con la significativa Lavanda dei Piedi, forse il rito dell’anno a lui più caro. Una celebrazione privata che sarà trasmessa in diretta streaming

Nella messa del Crisma della mattina ad officiare sarà il cardinale Angelo De Donatis, Vicario della dicoesi di Roma, per la messa di Pasqua è stato “convocato” invece il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Sacro Collegio.

Di nuovo, non si tratta di una significativa differenza se il Papa sarà comunque presente. La Via Crucis resta confermata venerdì sera al Colosseo mentre c’è attesa per le Meditazioni su cui non si hanno, ad ora, dettagli.

La Pasqua, quando si rievocano la morte e la resurrezione di Cristo, è il cuore di tutto il cristianesimo. Per sottolinearne l’importanza, basta ricordare che il predecessore Benedetto XVI, quando prese la decisione della storica rinuncia, elaborò un piano di esecuzione della stessa che prevedeva le dimissioni a febbraio, in modo da avere il tempo congruo a convocare un nuovo conclave e dare un nuovo Papa alla Chiesa cattolica in carica proprio per la Pasqua.

