“Con lei a rischio il futuro dell’Italia”, “Screditi il Paese per i tuoi interessi”. Meloni zittisce Letta

Enrico Letta è pronto a tutto pur di non lasciare vincere il centrodestra, anche a sacrificare l’immagine dell’Italia all’estero per perseguire i suoi interessi. Lo dimostrano le tante interviste e dichiarazioni delle ultime settimane, compresa l’ultima rilasciata alla Cnn. Il segretario del Pd continua nella sua opera di inseguimento su Giorgia Meloni, ricalcandone i passi e così, dopo che la leader di Fratelli d’Italia ha rilasciato un’intervista a Fox news, lui ha voluto rilanciare con la Cnn. La differenza tra le due interviste, così com’era già capitato con i video dedicati alla stampa estera, è che Giorgia Meloni parla di quello che vorrebbe fare se dovesse vincere il centrodestra, Enrico Letta getta discredito sugli avversari politici e sul Paese.

“ La prima cosa è che se Meloni vincesse le elezioni le persone più felici a livello globale sarebbero Donald Trump, Putin e in Europa Orban. In primo luogo ci sarebbe un grosso rischio di cambiamento nella presenza italiana a livello globale “, ha dichiarato Enrico Letta. Parole basate su una realtà distorta, come dimostrano le numerose dichiarazioni rilasciate da Giorgia Meloni in cui la leader di Fratelli d’Italia ha preso nettamente le distanze da Vladimir Putin, schierandosi senza condizioni accanto all’Ucraina, con un allineamento totalmente europeista e atlantista. D’altra parte, va anche sottolineato che chi in questo momento è alleato con partiti che hanno sempre votato contro la fiducia a Draghi e hanno dichiarate posizioni anti-Nato non è il partito guidato da Giorgia Meloni ma è il Partito democratico di Enrico Letta, in crisi di consensi e affamato di voti per cercare di strappare Palazzo Chigi al centrodestra, costi quel che costi. Il segretario Pd, non pago, alla Cnn ha poi aggiunto: “ Per quello che pensiamo nel Partito democratico ci sarebbe anche un grande rischio per il futuro del Paese in termini di economia, sociali e per il modo in cui il Paese viene gestito dal punto di vista dell’unità e della coesione “.

La replica di Giorgia Meloni è arrivata a stretto giro: “ La differenza tra la sinistra italiana e i patrioti italiani? Semplice, i patrioti difendendo sempre l’Italia, la sinistra va in giro a screditare la nazione per difendere il proprio tornaconto “. Una forte bordata contro il segretario del Pd, alla quale la leader di FdI ha aggiunto: “ Enrico Letta, segretario del Pd, utilizza la sua intervista alla Cnn non per parlare bene della sua Patria, o almeno del suo programma, ma per lanciare allarmi e menzogne su Fratelli d’Italia dicendo che in caso di vittoria del centrodestra sarà la catastrofe in Italia e in Europa “. Quindi, Giorgia Meloni ha concluso: “ A Letta non importa se così facendo danneggia l’Italia, la sua unica preoccupazione è tutelare il sistema di potere della sinistra italiana. Siamo fieri di essere l’alternativa politica a questa gente “.

E quando Enrico Letta controreplica a Giorgia Meloni, va a confermare quello che la leader di FdI gli ha rinfacciato: il segretario Pd non parla mai del suo programma o delle sue proposte, attacca gli avversari politici senza fornire alternative concrete al grido di “sennò vince la destra”. E lo dimostra anche il suo ultimo tweet: “ Meloni mi accusa di screditare l’Italia all’estero perché espongo coi fatti le scelte del suo partito in Ue? Nello stesso giorno lei parla di obbligo di fideiussione per gli stranieri, blocco navale fuori dai nostri confini, Pnrr da rinegoziare. Tre follie per chi ci guarda da fuori “. Enrico Letta è l’emblema di una sinistra allo sbaraglio, senza idee e senza guida, che prova a non affondare aggrappandosi agli avversari.

