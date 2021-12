Concerti sospesi a Santa Cecilia, orchestrali in quarantena

Condividi l'articolo

La quarantena imposta ad alcuni orchestrali di Santa Cecilia ha costretto a sospendere a titolo prudenziale i concerti in programma venerdì 10 dicembre alle 20.30, sabato 11 e domenica 22 alle 18 pe la Stagione Sinfonica.

Lo ha deciso l’Accademia Nazionale annunciando che la programmazione riprenderà regolarmente la prossima settimana. In calendario questa settimana erano previste le esibizioni del direttore d’orchestra Markus Stenz, al suo debutto a Santa Cecilia, nel concerto per pianoforte n. 3 di Rachmaninoff con il solista russo Andrei Korobeinikov.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte