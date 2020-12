Concerto Natale di Bocelli in streaming dal Regio di Parma

(ANSA) – BOLOGNA, 10 DIC – Andrea Bocelli ha scelto il Teatro

Regio di Parma per il suo spettacolo ‘Believe in Christmas’, che

sarà presentato in esclusiva in live streaming mondiale il 12

dicembre 2020, con la direzione artistica di Franco Dragone,

creatore dei magici eventi del Cirque du Soleil.

In diretta dal Teatro Regio di Parma, alle 21, e attraverso

gli occhi di Virginia, sua figlia, che sarà la guida

dell’evento, Andrea Bocelli tornerà così sul palco nel periodo

natalizio con un live speciale senza precedenti, legato al suo

ultimo album ‘Believe’, uscito lo scorso 13 novembre su

etichetta Sugar e subito in cima a tutte le classifiche di

vendita mondiali.

Gli spazi sontuosi del Teatro Regio, celebre per la sua

tradizione e per il Festival Verdi, si mostreranno alla platea

mondiale che assisterà allo spettacolo, insieme alla sapienza

creativa di scenografi e sarti che risalterà negli elementi

scenici e nei costumi realizzati nei laboratori del teatro e

scelti per questa occasione. Dopo il live streaming il concerto

non sarà più disponibile. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte