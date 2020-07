CONCESSIONARI PERTINENZIALI. CONCLUSA ANNOSA VICENDA, MORRONE E RAFFAELLI (LEGA): GRANDE SODDISFAZIONE

Rimini, 4 luglio. “Grande soddisfazione” è stata espressa dai parlamentari della Lega Jacopo Morrone e Elena Raffaelli per “l’approvazione di un nostro emendamento, riformulato in Commissione Bilancio alla Camera, al decreto Rilancio, che pone fine all’annosa vicenda che vede al centro i concessionari pertinenziali. Si prevedono l’abolizione dei canoni OMI e la chiusura di un lungo contenzioso con il pagamento del 30%”.

“Abbiamo lavorato sin dal nostro insediamento senza mai mollare, – ha precisato Raffaelli – con grande impegno in piena condivisione con i rappresentanti della categoria che abbiamo sempre sostenuto per l’ingiustizia che hanno subito con l’applicazione dei valori OMI. Un risultato importante, condiviso con le altre forze politiche, che riporta serenità e certezze a tante imprese famigliari e che garantisce il mantenimento di tanti posti di lavoro”.

Ufficio Stampa Lega Romagna