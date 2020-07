CONCESSIONARI PERTINENZIALI. MORRONE E RAFFAELLI (LEGA): DOPO I DANNI LA TRAGICA BEFFA DEL GOVERNO

Rimini, 7 luglio. “Dare fiducia a questo Governo è impossibile. Siamo increduli di fronte al dietro front della maggioranza sull’annosa vicenda dei ‘concessionari pertinenziali’, con la decisione di abrogare i commi che avrebbero dato finalmente una risposta a tante imprese famigliari e a migliaia di lavoratori. Non abbiamo parole di fronte alla maggioranza di governo che prima ha illuso queste persone per poi farle ripiombare nella disperazione, adducendo, tra l’altro, come sembra, ragioni infondate di mancanza di coperture economiche. Ma questa volta non passa. Dovranno chiarire quali siano le vere motivazioni di questo clamoroso passo falso, segno di debolezza, confusione e, soprattutto, di incompetenza. E’ evidente che il Paese con questo Governo va allo sfascio, prima li mandiamo a casa meglio sarà per tutti”.

Lo affermano in una nota i parlamentari della Lega Jacopo Morrone e Elena Raffaelli.

Ufficio Stampa Lega Romagna