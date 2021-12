Concordia: tribunale Genova, risarcire naufrago per stress

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 27 DIC – Costa Crociere dovrà risarcire un

naufrago della Costa Concordia per lo stress post naufragio. Lo

ha deciso il Tribunale di Genova che ha riconosciuto il danno

patrimoniale e non patrimoniale subito da Ernesto Carusotti, uno

dei passeggeri della Concordia, che la notte del 13 gennaio 2012

fu coinvolto nel naufragio all’Isola del Giglio (32 vittime). Lo

rende noto il Codacons che ha difeso Carusotti. La sentenza è

della Prima Sezione del tribunale civile (giudice Paolo

Gibelli): sono state accolte le tesi del Codacons che chiedeva

la responsabilità di Costa Crociere nel danno da stress

post-traumatico subito dal naufrago. Il Tribunale di Genova ha

condannato Costa Crociere a risarcire Ernesto Carusotti con 77

mila euro per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a

causa del naufragio, e a pagare 15.692 euro di spese legali.

“Si tratta di una importantissima vittoria per il Codacons, che

fin da subito aveva sostenuto le responsabilità di Costa

Crociere per l’incidente avvenuto all’Isola del Giglio, e la

totale incongruità degli indennizzi riconosciuti dalla società

ai naufraghi della Concordia”, afferma l’associazione dei

consumatori. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte