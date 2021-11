Condividi l'articolo









Il governo è pronto a intervenire sulle concessioni balneari non appena si sarà pronunciato il Consiglio di Stato. Lo precisano fonti dell’esecutivo ricordando che era stato lo stesso premier, Mario Draghi, a indicare la necessità di aspettare la sentenza prima di decidere. Per questo al momento si è optato per il varo del ddl concorrenza senza il tema spiagge che, fanno notare le stesse fonti, è comunque un tema fuori dal perimetro del Pnrr.

