Concorso di poesia e Teatro Castello di Duino, 2000 poesie di giovani da 49 paesi

Sono circa 2000 le poesie giunte da 49 paesi per la 18/a edizione del concorso internazionale di Poesia e Teatro ‘Castello di Duino’, che la Commissione nazionale Unesco – ricordano i promotori – nel 2009 ha definito come la più importante competizione letteraria internazionale per giovani autori. Sul gradino più alto del podio è salito il tedesco Lukas Meisner con il componimento “Nettles” (Ortiche). Al secondo posto il polacco Jakub Ko?bia? con la poesia “Thanatos”, al terzo la croata Marija Dejanovi? con “Small items” (“Piccoli oggetti”). Tema scelto per la competizione “Mi manchi tanto/ Nostalgia”. In questi mesi la giuria internazionale ha esaminato versi in 39 lingue diverse. Sono inoltre stati vagliati un centinaio di progetti scolastici da vari paesi del mondo e 23 pezzi teatrali di autori italiani e di altre nazioni: diversi gli studenti italiani premiati in queste sezioni. Organizzato dall’Associazione Poesia e Solidarietà, il concorso è riservato agli autori di età inferiore ai 31 anni con una graduatoria speciale per i giovanissimi, una sezione per le scuole, una sezione teatrale. Circa 400 tra giovani autori e loro accompagnatori giungeranno a Trieste da mezzo mondo per le cerimonie di premiazione delle diverse sezioni del Concorso, che si terranno in presenza il 19 e il 20 marzo in varie sedi cittadine, inserite all’interno della Festa della Letteratura e della Poesia (17-20 marzo 2022). Per quanto riguarda gli altri riconoscimenti della sezione poesia, una segnalazione speciale della giuria va alla romena Nadin-Mihaela Ghileschi per “Crystal globe” (Globo di cristallo). La Targa del patrocinio Unesco va al nigeriano Chinonso Eze, per il componimento “Embers” (Braci), mentre la Targa Alut va al greco Nikolaos Nikoletos per “Christina” (Cristina). E’ stato assegnato infine alla quattordicenne montenegrina Sara Jankovic?, con “Blueberries and sky” (Mirtilli e cielo), il premio Sergio Penco, dedicato al raffinato poeta triestino e destinato ai poeti under 16. (ANSA).



