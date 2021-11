Concorso “L’Europa è QUI”, si vota online fino al 15 dicembre

Condividi l'articolo









Per raccontare l’Europa in Emilia-Romagna quest’anno sono arrivati 108 progetti candidati dai beneficiari dei Fondi europei della Regione, che hanno risposto con grande creatività ed efficacia all’invito a partecipare alla quarta edizione del concorso l’Europa è QUI.

Sono racconti spesso in prima persona, attraverso video, infografiche, fumetti, testimonianze dirette dei risultati e degli impatti dei Fondi europei per le persone e le comunità.

Per la prima volta quest’anno ogni progetto candidato al concorso può essere votato dal pubblico sul sito dedicato https://europaqui-er.it/progetti/

Non ci sono limiti al numero di progetti da votare, basta cliccare sul cuore presente in ognuna delle pagine.

Sono arrivate candidature da tutti i Programmi operativi regionali dei Fondi europei della Regione Emilia-Romagna, che raccontano cosa è stato realizzato grazie al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, ai programmi Interreg e al Programma di sviluppo rurale. Ognuno è unico, perché racconta come un’idea si è trasformata in un servizio, un prodotto, un’innovazione utile alla comunità regionale. Per questo è ancora più prezioso il racconto corale che emerge da questi progetti, storie di vita, di lavoro e di sfide raggiunte e superate. Ora tocca al pubblico esprimere il proprio voto, mentre inizierà anche la valutazione della commissione regionale. Ma già da ora il messaggio è chiaro: tutti sono vincitori quando l’Europa è qui, in Emilia-Romagna.

