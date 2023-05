“Condoglianze per i morti”: l’abbraccio Meloni-Biden al G7 e la vicinanza dei leader all’Italia

Condividi l'articolo

Le drammatiche immagini che arrivano dall’Emilia-Romagna stanno facendo il giro del mondo. Il disastro provocato dall’alluvione ha trovato spazio anche al G7 che si sta tenendo a Hiroshima: sulla questione si è registrata una serie di reazioni da parte dei principali leader internazionali che, incontrando anche personalmente Giorgia Meloni, hanno voluto esprimere solidarietà all’Italia per le tragiche conseguenze scaturite dall’abbondante pioggia dei giorni scorsi.

Desidero ringraziare i leader del G7 e i partner di più Nazioni che in queste ore stanno esprimendo parole di solidarietà all’Italia e alle popolazioni colpite dall’alluvione. La vostra vicinanza è un segno tangibile della nostra coesione nei difficili momenti. Grazie. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 20, 2023

Il presidente del Consiglio sul proprio profilo Twitter ha voluto ringraziare i leader del G7 e i partner di più Nazioni che in queste ore hanno utilizzato parole di solidarietà all’Italia e alle popolazioni colpite dall’alluvione: “ La vostra vicinanza è un segno tangibile della nostra coesione nei difficili momenti. Grazie “. Meloni rientrerà in Italia in anticipo dal Giappone a causa dell’emergenza maltempo: anticiperà a questa sera la conferenza stampa sul summit per poi tornare nel nostro Paese.

Biden: “Solidarietà e sostegno”

Joe Biden a margine dei lavori del G7 ha rivolto le sue condoglianze al presidente del Consiglio per le vittime dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. Stando a quanto riferito da fonti italiane, il presidente degli Stati Uniti si è avvicinato a Meloni, le ha stretto la mano e le ha manifestato parole di sostegno, solidarietà e conforto.

Macron: “Forniremo ogni aiuto utile”

Anche Emmanuel Macron è intervenuto sui propri canali social alla luce dei danni che hanno travolto intere aree della Regione. Il presidente francese ha rivolto il suo pensiero alle vittime e alle famiglie che hanno perso tutto: “ La Francia è solidale. L’ho detto alla presidente del Consiglio Meloni, siamo pronti a fornire ogni aiuto utile “. In mattinata si è tenuto un faccia a faccia tra Meloni e Macron, durato circa 45 minuti, a margine dei lavori del G7.

L’Italia è colpita da alluvioni che causano danni considerevoli. Intere aree travolte. Il nostro pensiero va alle vittime e alle famiglie che hanno perso tutto. La Francia è solidale. L’ho detto alla Presidente del Consiglio Meloni, siamo pronti a fornire ogni aiuto utile. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 19, 2023

Kishida: “Vicinanza all’Italia”

Anche Fumio Kishida ha voluto esprimere vicinanza e solidarietà al presidente del Consiglio e all’Italia per la grave alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. Il primo ministro giapponese – intervenuto nel corso di una riunione a cui hanno partecipato oltre ai leader del G7 anche i rappresentanti dei Paesi ospiti e delle organizzazioni internazionali – ha rivolto il proprio cordoglio “ per le vittime e per quanto sta accadendo in Italia “.

Trudeau: “Pronti a dare una mano”

Questa mattina Justin Trudeau ha bollato come “ strazianti ” le notizie e le immagini che arrivano dal Nord Italia dove infuriano gravi alluvioni. Il primo ministro canadese ha voluto porgere le “ più sincere condoglianze ” a tutti coloro che hanno perso i propri cari. “ Stiamo pensando alle persone colpite e siamo pronti ad aiutare se necessario “, ha aggiunto. Di recente ha fatto discutere il faccia a faccia di fuoco tra Trudeau e Meloni sui diritti Lgbt, terreno su cui sono emerse le preoccupazioni del Canada per alcune posizioni dell’Italia.

