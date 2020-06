Confcommercio, -1,8 mld per autotrasporto con lockdown

(ANSA) – ROMA, 01 GIU – Novecento milioni di chilometri in meno, 1,8 miliardi di fatturato persi, e una denatalità che supera il 30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Sono i dati di Conftrasporto-Confcommercio di marzo aprile, elaborati dall’ufficio studi su indagine periodica Format Research sulle imprese italiane dell’autotrasporto che sottolineano come, si legge in una nota, il settore abbia continuato a lavorare spesso anche in perdita . “non riuscendo a controbilanciare il viaggio di andata (carico) con quello di ritorno (vuoto)”. (ANSA).



