Confcooperative Emilia Romagna. TRASPORTI E FASE 2, SACA È PRONTA A TORNARE IN STRADA

SICUREZZA, SANIFICAZIONE DEI MEZZI E NUOVI SERVIZI PER LE AZIENDE PER I TRAGITTI CASA-LAVORO

L’emergenza sanitaria ha colpito duramente il settore, ma la cooperativa bolognese SACA è pronta a ripartire. E lo fa proponendo progetti di mobilità aziendale e con la massima attenzione alla sanificazione e al rispetto del distanziamento sociale.

(Bologna, 28 aprile 2020) Dopo due mesi di stop forzato SACA, cooperativa bolognese specializzata nel trasporto persone, è pronta a ripartire con protocolli ad hoc ideati per la sicurezza dei passeggeri e di tutti gli stakeholders: dalle autovetture sanificate ogni giorno e igienizzate dopo ogni trasporto (quindi anche più volte al giorno) ai pullman con sedute a scacchiera e con un ordine ben preciso di salita e discesa passeggeri per mantenere più distanza possibile fra le persone, dalla sanificazione della cabina autista nel trasporto merci e ingressi fino alle procedure che evitino il contatto fra operatori del magazzino e autotrasportatori.

“A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 19 – spiega il presidente della cooperativa Alessio Passini – SACA ha messo in atto una serie di linee guida necessarie a garantire la sicurezza e la protezione delle persone trasportate, nonché di tutti i fruitori dei servizi offerti come trasporto merci e servizio magazzino. Così abbiamo affrontato la Fase 1 per aggiudicarci una battaglia importante, ma la guerra sarà vinta una volta che non ci saranno più vittime. Per questo dobbiamo tutti adeguare i nostri standard: non dobbiamo creare alcuna situazione di pericolo e come azienda di trasporto siamo tenuti a contribuire alla lotta contro la diffusione del Covid 19. Su questi fronti ci siamo attrezzati da tempo: siamo pronti a trasportare merci e persone nella massima sicurezza con la certezza che tutti i nostri addetti si adegueranno ai nuovi protocolli”.

Ma Fase 2 significa anche ripartenza delle attività produttive con le complicazioni sul tema del rispetto delle distanze di sicurezza, in particolare per chi raggiunge il posto di lavoro con i mezzi pubblici: “La nostra Cooperativa – spiega Passini – svolge servizi di noleggio autovetture e bus turistici con conducente, trasporto e deposito merci, consegne a domicilio, servizi di trasporto pubblico locale e servizi di trasporto scolastico. Durante lo stop forzato abbiamo progettato servizi di trasporto ad hoc per aziende che hanno molti collaboratori tenendo conto del massimo delle distanze, ma anche dell’economicità del trasporto, così da proporre nuove soluzioni per garantire il in sicurezza il tragitto casa-lavoro delle persone. Inoltre stiamo attivando protocolli molto rigidi per la pulizia delle autovetture che, in virtù della loro attitudine a muoversi velocemente in città, devono essere igienizzate dopo ogni trasporto per non essere elemento di diffusione del contagio. Occupandoci di consegne di qualunque tipo, spesso anche a domicilio, l’attività dei nostri autotrasportatori è già regolata con ogni tipo di DPI possibile e includerà anche i trattamenti di sanificazione a fine giornata. Coloro che vorranno accedere al nostro magazzino, infine, dovranno dotarsi, pena l’interdizione all’entrata, di mascherine di protezione e guanti monouso”.

“La speranza – conclude Passini – è che questi nostri sforzi siano utili a far ripartire tutta l’economia: il trasporto di ogni ordine e grado è necessario e l’erogazione di questi tipi di servizio deve essere fatta con grande responsabilità”. E SACA è pronta a dimostrare di avere tutte le carte in regola.

Ufficio stampa SACA