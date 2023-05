Conference League: Basilea-Fiorentina 1-3 dts

Condividi l'articolo

(ANSA) – BASILEA, 19 MAG – Basilea-Fiorentina 1-3.

Basilea (3-5-2): Hitz; Lang, Adams, Pelmard; Ndoye, Diouf, Xhaka

(43′ st Frei), Burger (1′ sts), Calafiori; Augustin (36′ st

Zeqiri), Amdouni. (13 Salvi, 16 De Mol, 18 Essiam, 28 Vogel, 90

Novoa, 7 Millar, 30 Kade, 14 Fink). All.: Vogel

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor (11′

st Ranieri), Biraghi; Castrovilli (17′ sts Mandragora), Amrabat;

Nico Gonzalez, Bonaventura (1′ sts Barak), Brekalo (1′ st

Ikoné); Cabral (1′ pts Jovic). (31 Cerofolini, 23 Venuti, 16

Ranieri, 28 Quarta, 32 Duncan, 99 Kouame, 8 Saponara, 33

Sottil). All.: Italiano

Arbitro: Sanchez (Spa)

Reti: pt 35′ Gonzalez; st 10′ Amdouni, 27′ Gonzalez, 23′ sts

Barak

Angoli: 14 a 2 per la Fiorentina

Recupero: 1′, 3′

Ammoniti: Igor, Ranieri, Burger, Bonaventura per gioco falloso,

Ikoné per simulazione, Italiano per proteste

Spettatori: 38.000 (ANSA).



