Conference League, Italiano: “Potevamo ottenere di più”

(ANSA) – FIRENZE, 18 AGO – “Fantastico l’approccio. Penso che

potevamo ottenere di più in termini di gol nei primi 45′. Loro

sono più avanti di noi fisicamente. E, nella ripresa, si è

visto, perché siamo calati. Ma volevamo un risultato vivo e

abbiamo vinto. Ci prepareremo bene per il ritorno dove andremo

per giocarcela. Sono contento dei ragazzi nonostante

l’abbassamento dei ritmi. Ma anche con sei/undicesimi diversi da

domenica siamo stati riconoscibili. Abbiamo concesso solo un

tiro in porta, meno di così non potevamo fare, purtroppo abbiamo

preso gol. Mi dispiace per questo, ci fa arrivare alla partita

di ritorno con più attenzione. Dobbiamo stare sempre con le

antenne dritte”. Così l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo

Italiano, al termine della partita vinta 2-1 a Firenze contro il

Twente, valida come andata dei preliminari della Conference

League.

In casa Twente, invece, si lancia la sfida alla Fiorentina

per la sfida di ritorno in Olanda: “Il ritmo era troppo alto,

avevamo paura di giocare. Non è male il 2-1, poteva andare

peggio, poi potevamo anche segnare il 2-2 piuttosto che il 3-1 –

ha detto l’allenatore, Ron Jans -. Il primo tempo sarà per noi

una lezione, il secondo una speranza. Al ritorno sarà l’inferno

di Dante”.

Poi, sulle possibilità di passaggio del turno: “La

probabilità che noi passiamo il turno è reale, la settimana

prossima lo stadio sarà esaurito mentre qua non lo era. Però

anche la Fiorentina aveva la possibilità di passare il turno”.

(ANSA).



