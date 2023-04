Conference League, Lech-Fiorentina in campo alle 21

Condividi l'articolo

La Fiorentina torna ad esibirsi in Europa dove stasera alle 21 affronterà in Polonia il Lech Poznan per l’andata dei quarti di finale di Conference League. L’obiettivo è allungare la striscia di imbattibilità che dura da due mesi e il numero di successi consecutivi (ad ora 8) in questa competizione. Il primo round con i campioni di Polonia in carica non s’annuncia però facile e Vincenzo Italiano ne è consapevole. ”Ci aspetta una squadra molto temibile specie nel proprio stadio, troveremo un ambiente caldissimo, per questo non dovremo sbagliare approccio. Serviranno da subito massima attenzione e maturità se vogliamo creare i giusti presupposti per la gara di ritorno fra una settimana a Firenze. Di sicuro – ha ribadito il tecnico viola – sarà un altro esame, l’ennesimo di questa stagione, ma anche stavolta cercheremo di farci trovare pronti. Abbiamo lottato tanto l’anno scorso per arrivare in Europa e sogniamo di restarci il più a lungo possibile”. E’ un periodo quanto mai intenso per la Fiorentina arrivata in Polonia con 25 giocatori, unici assenti lo squalificato Martinez Quarta e l’infortunato Sirigu, i dubbi di formazione riguardano soprattutto Bonaventura in ballottaggio con Barak, in difesa tornerà Milenkovic e in mediana Amrabat, mentre in avanti dovrebbe essere confermato Cabral anche se Jovic è capocannoniere di Conference con 6 reti. Sulle fasce scalpita Nico Gonzalez voglioso di lasciare il segno. ”Sarà una partita importante per tutti, come fosse una finale, chiunque giocherà dovrà dare la vita su ogni pallone – ha dichiarato l’esterno argentino – Sappiamo le difficoltà che incontreremo ma abbiamo lavorato bene e faremo di tutto per portare a casa un risultato positivo. Io stesso voglio tornare il giocatore dei primi tempi a Firenze, quello che faceva la differenza”. Al seguito della squadra viola circa 500 tifosi oltre ai dirigenti Pradè e Barone, quest’ultimo è reduce da un incontro ieri sera con il sindaco di Firenze Nardella per discutere della questione stadio e definire la convenzione per la stagione 2023-24 che dovrebbe essere ridotta del 50% rispetto al passato. Ribadita anche la posizione del club viola che vorrebbe continuare a giocare al Franchi anche durante i previsti lavori di ristrutturazione.

