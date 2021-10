Conference League: Mourinho, la sconfitta è colpa mia

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 21 OTT – “La sconfitta è colpa mia, ho scelto

io questa formazione. L’ho scelta in buona fede, facendo giocare

chi lavora tanto e gioca poco”. Josè Mourinho non cerca scuse

dopo la sconfitta storica in Norvegia 6-1 contro il Bodo/Glimt.

“C’è rischio che lasci qualche ferita? Ferite le lasciano sempre

– aggiunge Mourinho che non aveva mai preso 6 gol in carriera –

però ho parlato con i giocatori e sono stato onesto con loro.

Non ho mai nascosto che siamo una squadra con tante limitazione.

Una cosa è la squadra dei nostri 12 giocatori e una cosa sono

gli altri”. (ANSA).



—

