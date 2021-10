Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 21 OTT – I norvegesi del Bodo/Glimt travolgono

la Roma 6-1 (2-1) in un match valido per la terza giornata della

fase a gironi della Conference League (gruppo C). Reti: 8′ pt,

7′ e 35 ‘st Botheim, 20′ pt, Berg 28′ pt Carles Perez, 26′ st

Ola Solbakken, 33’ Pellegrino (ANSA).



