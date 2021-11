Conference League: rifinitura Roma, out Pellegrini

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 03 NOV – La Roma domani tornerà in campo per

la gara di ritorno con il Bodo/Glimt e dovrà fare a meno del suo

capitano. Lorenzo Pellegrini è alle prese con un’infiammazione

al ginocchio sinistro che non gli ha permesso di partecipare

alla rifinitura, mentre tutti gli altri, fatta eccezione di

Smalling e Spinazzola, saranno abili e arruolati. Domani all’Olimpico attese 40 mila presenze sugli spalti con il club

che , nel contesto della campagna Heroes lanciata nel 2020 a

inizio pandemia, ha dato disponibilità alla Regione Lazio ad

invitare operatori sanitari alla partita. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte