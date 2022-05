Conference League: Roma-Feyenoord; arbitra romeno Kovacs

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 11 MAG – E’ il 37enne romeno Istvan Kovacs,

internazionale dal 2010, il direttore di gara scelto oggi a

Vienna dalla commissione arbitri dell’Uefa per la finale di

Conference League Roma-Feyenoord del 25 di questo mese a Tirana.

Romeni sono anche i collaboratori di linea Marinescu e Artene,

mentre il quarto uomo sarà lo svizzero Scharer. Al Var il

tedesco Marco Fritz, coadiuvato dai connazionali Dingert e

Dankert come assistenti. Per Kovacs sarà la prima finale di una

competizione europea per club. In questa stagione ha già

arbitrato la Roma in Conference League il 25 novembre scorso

nella partita contro lo Zorya Luhansk.

Per la finale di Europa League del 18 maggio a Siviglia tra

Eintracht Francoforte e Rangers Glasgow è stato designato lo

sloveno Slavko Vincic, coadiuvato dagli assistenti suoi

connazionali Klancnik e Kovacic. Il quarto uomo sarà il serbo

Jovanovic, mentre al Var ci sarà l’olandese Paulus van Boekel

assistito dallo sloveno Praprotnik, e dagli spagnoli Hernandez e

Diaz Perez. (ANSA).



