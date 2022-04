Conference League:Mourinho,già su 1-0 sentivo che era fatta’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 14 APR – “Cosa mi ha colpito di più? Tutto.

Stare in semifinale è la cosa più importante. Ma abbiamo avuto

pressing e intensità dal primo minuto. Già dall’1-0 sentivamo

che era fatta”. Così, dai microfoni di Sky Sport, José Mourinho

dopo il poker di reti rifilate al Bodo Glimt, con annessa

qualificazione alle semifinali della Conference League. “Ero

fiducioso anche dopo il match di Bodo – dice ancora ‘Mou’ -, ho

avuto la sensazione di essere superiori sempre. La gente si

doveva concentrare sul campo. Inaccettabile vincere solo alla

quarta partita contro questa squadra, ma era quella che contava.

Era 2-1 per loro è finita 5-2″.

Sulle polemiche fra chi vuole il bel gioco e chi al quale

interessa solo il risultato, Mourinho dice che “giocare bene e

vincere è fantastico. Giocare bene e perdere non mi piace, e

penso che giochiamo meglio di come la gente parla. Anche con la

Salernitana nel secondo tempo abbiamo giocato molto bene. Oggi

non c’è storia e siamo stati la squadra più forte.”.

Come sta gestendo Zaniolo? “Zaniolo vende. Si parla troppo di

lui sia se gioca che se è infortunato o in panchina – risponde

-. Sarebbe meglio per lui e per noi lasciarlo tranquillo. Oggi

siamo riusciti a nascondere che giocava, sapevo che sarebbe

stato fondamentale per la profondità e lo ha fatto molto bene.

Domani sarà in prima pagine per cose positive” (ANSA).



