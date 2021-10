Conference League:Union-Maccabi,insulti antisemiti a Berlino

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 01 OTT – La partita di Conference League tra i

tedeschi dell’Union Berlino e gli israeliani del Maccabi Haifa

era stata presentata come un evento storico, ovvero la prima

volta di una squadra israeliana nello ‘stadio di Hitler’,

quell’Olympiastadion’ che fu teatro dei Giochi del 1936,

svoltisi alla presenza del Fuhrer. Per questo l’allenatore della

formazione ospite, Barak Bakhar, alla vigilia aveva detto che “questa per noi non è solo un partita, ed è anche molto sentita”

e poi aveva portato i suoi giocatori in visita al Memoriale

della Shoah della città tedesca.

Poi sul campo il Maccabi ha perso per 3-0, ma questo match

verrà ricordato soprattutto per gli insulti antisemiti e i

saluti a braccio teso fatto da gruppi di tifosi dell’Union verso

il settore in cui si trovavano i supporter rivali. In

particolare, come denunciano sui social, a essere presi di mira

sono stati gli appartenenti al Gruppo Giovanile della Società

Germanico-Israeliana, la ‘Deutsch-Israelische Gesellschaft’.

Verso di loro, soprattutto dopo il secondo gol dell’Union’ sono

stati scagliati vari oggetti, al grido di ‘fottuti ebrei, vi

cancelleremo tutti’ e di altri insulti allo stato di Israele. Un

sostenitore dell’Union, rivolto anche lui verso quelli del

Maccabi, ha tentato di bruciare una bandiera israeliana ma è

stato bloccato dagli steward.

Oggi la Union si è scusata per il comportamento di certi suoi

tifosi, e ora sta collaborando con le forze dell’ordine per

identificarli. Intanto l’Uefa non si è ancora pronunciata

sull’accaduto. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte